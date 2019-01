MY PROPANE: Neues Video, neues Album

Die niederländischen Alternative Metaller MY PROPANE haben heute ihr zweites Album "Antidote" über Darkside Records veröffentlicht. Wer sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck von dem modernen Metal der Truppe, die Bands wie GOJIRA und THE DILLINGER ESCAPE PLAN als Einflüsse nennt, machen möchte, kann dies mit der Single 'The End' machen, zu der es auf Youtube ein Video zu sehen gibt. Im Frühjahr geht die Band auch auf Tour, die Daten verraten wir euch hier natürlich, sobald wir sie kennen.



Quelle: Band Redakteur: Raphael Päbst Tags: my propane antidote darkside records