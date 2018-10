Magst Du mit CASTLE über dein Schicksal verhandeln?

"Deal Thy Fate" heisst nämlich das neue Album der Heavy-Doom-Rocker CASTLE rum um Sängerin Liz Blackwell. Es wurde live eingespielt und wird ab 19.Oktober 2018 hoffentlich in möglichst vielen CD-Playern drehen. Dazu gibt es auch eine Tour, auf der THE SKULL an manchen Daten als Opener fungiert. Hier die Daten:



15.10. Frankfurt, Das Bett (+THE SKULL)

16.10. München – Backstage (+THE SKULL)

17.10. Freiburg – Slow Club (+THE SKULL)

18.10. Köln – Sonic Ballroom (+THE SKULL)

20.10 Cottbus – Zum Faulen August

22.10 Göttingen – Freihafen

23.10 Lichtenfels – Paunchy Cat

24.10 Dresden – Chemiefabrik

25.10 Osnabrück – Bastard Club

30.10 Aachen – Wild Rover Pub

02.11 Karlsruhe– KoHi

03.11 Siegen – Vortex

04.11 Hamburg – Bambi Galore

05.11 Jena – Rosenkeller

07.11 Fürstenwalde – Parkclub

08.11 Berlin – Tief

09.11 Leipzig – Black Label

10.11 Wien – Doom Over Vienna Fest