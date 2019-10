Mats Leven mit Soloprojekt SKYBLOOD

Der Schwede hat seine Stimme den Bands CANDLEMASS, THERION, YNGWIE MALMSTEEN, KRUX oder VANCE FOR DECADES geliehen, nun wird er sein selbstbetiteltes Debütalbum am 22.11.2019 über Napalm Records anbieten.

'The Not Forgotten' scheint in diesem Sinne programmatisch.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: skyblood mats leven candlemass therion malmsteen krux schwede schwedisch schweden solo napalm records november 2019

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von All Noir