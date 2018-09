Mehr Informationen zu SHELTON/CHASTAIN

Jetzt gibt es weitere informationen zu diesem besonderen Album, das leider erst nach dem Tod von Mark Shelton erscheinen kann. Der Name wird "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session" lauten und es wird am 26. Oktober erscheinen und folgende Songs enthlten:

1. The Edge Of Sanity

2. Orpheus Descending

3. Fields Of Sorrow

4. Orpheus Descending (Extended)

Entdeckt wurden die Lieder von Phil Ross beim Durchhören alter, unbeschrifteter Tapes auf der Suche nach potentiellen Bonus-Tracks. Die Demoaufnahmen sind relativ heavy, stammen sie doch auch einer Zeit, als auch MANILLA ROAD recht heftig unterwegs war und wie David T. Chastain bei Black Dragon Records unter Vertrag stand. Aus dieser Kollaboration stammt das Lied 'Shck Waves', das auf dem Soloalbm von Sämgerin Leather von CHASTAIN steht, und das Lied 'The Edge Of Sanity', das bereits von Chastains Band ZANISTER veröffentlicht wurde. Die drei Stücke auf dem kommenden Album sind Demoaufnahmen, die mit einem Drumcomputer angefertigt wurden und beinhalten eine zwanzigminütige Version des unveröffentlichten Songs von 'Orpheus Descending'. US Metal trifft Epic Metal - bald werden wr wissen, wie gut das hätte werden können.

