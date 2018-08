Meral Luna-Festival 2019: APS; WITHIN TEMPTATION, SUBWAY TO SALLY und weitere Bands bestätigt

Kaum ist das MERA LUNA FESIVAL 2018 zu Ende gegangen, da sind für die Neuauflage in 2019 die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

ASP

VNV NATION

WITHIN TEMPTATION

SUBWAY TO SALLY

MONO INC.

COMBICHRIST

OOMPH!

VERSENGOLD

DIARY OF DREAMS

SUICIDE COMMANDO

[:SITD:]

ZEROMANCER

ASSEMBLAGE 23

STAHLMANN

FUNKER VOGT

NEUROTICFISH

MELOTRON

[x]-RX

HELDMASCHINE

Sündenklang



Die 20. Auflage des Festivals findet vom 10.-11.08.2018 in Hildesheim statt. Der Vorverkauf hat heute um 18 Uhr mit dem Verkauf der auf 666 Stück streng limitierten 666-Tickets für 79€ inkl. 5€ Müllpfand begonnen. Zum ersten Mal werden auch Gothic Garden-Tickets als vergünstigte 666-Tickets angeboten, weshalb sie ebenfalls entpsrechend günstiger sind. Nachdem dieses Frühbucherkontingent erschöpft ist, gehen Neumondtickets für 89 € inkl. 5 € Müllpfand auf www.meraluna.de, www.eventim.de in den Verkauf.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: mera luna festival 2019 hildesheim asp vnv nation within temptation subway to sally mono inc combichrist oomph versengold diary of dreams suicide commando sitd zeromancer assemblage 23 stahlmann funker vogt neuroticfish melotron