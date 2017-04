Metal Bash Festival 2017: Warm Up Party mit den KNEIPENTERRORISTEN

Für diejenigen, die es gar nicht abwarten können, gibt es in diesem Jahr am Abend des von POWERMETAL.de präsentierten Metal Bash Festivals in Neu Wulmstorf bei Hamburg schon einmal eine fette Warm Up Party.

Hier die Einladung der Veranstalter:

"Für alle die es nicht erwarten können öffnen wir am Freitag, den 12.05.2017 ab 21 Uhr schon mal die Night Light Lounge auf dem Metal Bash Festival Gelände !



Mit Festival Ticket ist der Eintritt frei !



Bei ein paar kühlen Getränken stellen die KNEIPENTERRORISTEN Euch ihr neues Album "Schneller Lauter Härter" vor.



Ausserdem könnt ihr die CD, limitierte Digipak CD + Bonus Track, limitierte farbige Vinyl LP + CD und das streng limitiertes Ultra Box Set vorab vor Ort erwerben."

Also Party On!



