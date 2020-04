Metal Compilation für lau von Asher Media Relations

Von Jon Asher kriegen wir immer wieder tolle News aus dem Underground, hauptsächlich aus den USA und Kanada. Er hat zahlreiche interessante Bands am Start und hilt uns über die Corona-Krise mit dem kostenlos herunter zu ladenden Sampler "Stay The Fvck Home #CovidEdition - Metal For Your Isolation". Nicht weniger als 64 Lieder von ebenso vielen Bands bringen Musik für mehrere Bierlängen.

Holt euch den Sampler auf der Bandcamp-Seite und entdeckt neue Bands. Bei mir läuft er gerade (okay, über den pseudowitzigen Opener musste ich erst hinauskommen, zugegeben, aber danach ballert es amtlich!). Abwechslung wird groß geschrieben. Wenn euch etwas gefällt, hört mal tiefer in die Bands rein. Meine Tipps bisher: BADGUYSWIN, CELESTIAL RUIN, IRON KINGDOM, NEVER ELECTED. Ich bin aber noch nicht durch...