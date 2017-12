Metal On The Hill 2018 hat einen Headliner: POWERWOLF

Im schönen Graz wird am 17.08.2018 und 18.08.2018 das nächste Metal On The Hill stattfinden. Nun wurde POWERWOLF als Headliner bestätigt. Sie treten zu folgender illustrer Riege von Bands hinzu: EPICA, ELUVEITIE, SODOM, VAN CANTO, GOD DETHRONED, JINJER, EVIL INVADERS, ELLENDE und DARKFALL.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: metal on the hill 2018 graz powerwolf epica eluveitie sodom van canto god dethroned jinjer evil invaders ellende darkfall napalm records