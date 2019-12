Metal On The Hill 2020: Besetzung wächst stetig

Das METAL ON THE HILL geht in die fünfte Runde und bringt am 14. und 15.08.2020 in den Grazer Schlossberg-Bühne Kasematten wiederum ein sehr abwechslungsreiches Programm in die Steiermark Das Festival findet seit 2016 in der Heimat des österreichischen Labels Napalm Records statt, das sich natürlich nicht lumpen läßt.

Die Spitze des METAL ON THE HILL ist dieses Jahr mit der nordischen Epic-Metal Band AMORPHIS besetzt. Zusammen mit finnischem Monster-Heavy-Rock von LORDI und den gerade bestätigten Orchestral-Tech-Death-Metal Meistern FLESHGOD APOCALYPSE wird die Pagan-Metal Legende TYR dabei sein. Die Symphonic-Metaller VISIONS OF ATLANTIS treten mit einem komplettem Orchester auf. Moldawischen Female Fronted Metalcore gibt es von INFECTED RAIN, CREMATORY sind dabei, Power-Metal gibt es von FREEDOM CALL. Über die Alpen kommen die Italo-Zwergen-Metaller WIND ROSE dazu und die Grazer PAIN IS komplettieren das Line Up, welches aber noch weiter hochkarätig anwachsen wird.

Tickets gibt es hier.

Einen kleinen Eindruck von 2019 gibt es hier: