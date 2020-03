Das kleine, aber feine "Metaleros-"Festival geht in die zweite Runde. Mit IRON SAVIOR, BLACKSLASH oder FRENZY sind einige hochklassige Bands am Start. Im oberbayerischen Unterschleißheim gibt es für einen schmalen Taler damit starke Bands zu sehen, die so auch nicht auf jedem großen Festival herumtanzen. Seid also dabei am 24.10.2020 im Jugendkulturhaus. Wir freuen uns sehr, dass wir das "Metaleros"-Festival diesmal auch präsentieren dürfen. Dass das Festival großartig wird steht außer Frage - denn die Macher des "Stormcrusher"-Festivals (ebenfalls von uns präsentiert) sind dafür verantwortlich.

Line-Up:

IRON SAVIOR

BLACKSLASH

FRENZY

DEMONS DREAM

INVICTUS

Hardtickets gibt es unter folgender E-Mail-Adresse: metaleros@gmx.de

Wem das Online-Ticket reicht, der wird hier fündig: https://www.okticket.de/tickets-metaleros-vol-2-celebrating-heavy-metal-unterschleissheim-jugendkulturhaus-gleis-1-2020-10-24-e32526