Metalville Jubiläumsfestival abgesagt!

Die Nachricht ist zwar bereits einige Tage alt, aber die Urlaubszeit macht es manchmal schwer, alles zeitnah zu berichten. Falls es jemand noch nicht wissen sollte, Metalville hat ihr für den 27.9. geplantes Festival absagen müssen. Metalville gibt an, einfach nicht in der Lage gewesen zu sein, den Event aufgrund des täglichen Arbeitsaufkommens ordentlich vorzubereiten. Schade, mit ASTRAL DOORS und POVERTY'S NO CRIME waren da mal zwei Bands im Billing, die man nicht dauernd zu sehen bekommt.

Quelle: Flying Dolphin Redakteur: Frank Jaeger Tags: metalville