NAD SYLVAN kündigt

Der Sänger, der vor allem als Stimme von Steve Hackett bekannt ist, hat ein Soloalbum mit dem Titel "The Regal Bastard" für den 5. Juli angekündigt. Das Album ist bereits seit August 2018 in Arbeit, musste aber um die Touraktvitäten mit Hackett geplant werden. Nun werden diese Lieder enthalten sein:

1. I Am The Sea

2. Oahu

3. Whoa (Always Been Without You)

4. Meet Your Maker

5. The Regal Bastard

6. Leave Me On These Waters

7. Honey I’m Home

8. Diva Time (Bonus Track)

9. The Lake Isle of Innisfree (Bonus Track)

Als Gäste konnte Sylvan Steve Hackett, Tony Levin, Jonas Reingold, Nick D'Virgilio, Sheona Urquhart, Jade Ell, Tania Doko und Nick Beggs gewinnen.