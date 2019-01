NCN 2019: Wayne Hussey (THE MISSION) bestätigt

Eigentlich hatte der Sänger Wayne Hussey die Gesangskarriere an den Nagel gehängt und war mit seiner Band THE MISSION schon mehrmals auf Abschiedstour. Nun ist er solo unterwegs und wird in diesem Jahr bei der Nocturnal Culture Night in Deutzen auftreten.



Bereits in den letzten Tagen wurde das französische Synthie-Wave-Duo MINUIT MACHINE bestätigt.

Quelle: www.nocturnal-culture-night.de Redakteur: Swen Reuter Tags: ncn 2019 nocturnal culture night 2019 kulturpark deutzen placebo effect a projection parzival atari teenage riot devision actors six comm lizette lizette clan of xymox wayne hussey the mission minuit machine