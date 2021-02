NECRONOMICON - erste Videosingle zu

Wie wir euch bereits berichtet haben, warden die südbadischen Thrash-Veteranen NECRONOMICON am 26.03.2021 ihr zehntes Studioalbum "The Final Chapter" über El Puerto Records veröffentlichen. Hierzu gibt es nun den Videoclip zum Stück 'Wall Of Pain' als Teaser auf YouTube:

