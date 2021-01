NECRONOMICON - zehntes Album der Thrasher

Die Thrash-Veteranen NECRONOMICON aus Südbaden werden am 26.03.2021 ihr zehntes Studioalbum "The Final Chapter" über El Puerto Records veröffentlichen, welchen - so hoffen wir doch sehr - keinen prophetischen Titel haben sollte. Denn erste Hörproben verheißen ein erfreulich packendes Speed/Thrash-Pfund und präsentieren die Truppe um das letzte verbliebene Gründungsmitglied und Frontmann Volker "Freddy" Fredrich und Basser Marco Lohrenz richtig motiviert. Neu beim Team sind die international erfahrenen Kollegen Rik Charron (ex-EXCITER, Drums) und Glen Shannon (ex-SAVIOR FROM ANGER, ex-MIND ASSASSIN, Gitarre).

Ein erstes Medley gibt es bereits auf YouTube zu hören: