Mit Blick auf das Erscheinen ihres zehnten Studioalbums "The Final Chapter" am 26.03.2021 veröffentlicht die süddeutsche Thrash-Formation NECRONOMICON mit 'Me Against You' einen Videoclip zu einem weiteren Song des neuen Albums.

