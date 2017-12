"Mark Of The Necrogram" ist der Name des neuen NECROPHOBIC Albums, welches am 23.02.2018 via Century Media Records veröffentlicht wird. Das Cover wurde von Kristian Wåhlin gezeichnet, der bereits bei NECROPHOBICS zweitem Album "Darkside"für das Cover verantwortlich war.

