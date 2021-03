NERGARD meldet sich zurück

Der norwegische Musiker Andreas Nergård meldet sich nach einer mehrjährigen Pause mit seinem Symphonic-Metal-Projekt NERGARD zurück. 2010 war das Projekt mit der Idee aus der Taufe gehoben worden, namhafte Gastmusiker für ambitionierte Studioproduktionen zu versammeln. Auf diese Weise sind zwei Alben unter Beteiligung von u. a. Elize Ryd, Ralf Scheepers, Göran Edman, Mike Vescera, Michelle Luppi, Tony Mills, David Reece, Michael Eriksen und Nils K. Rue entstanden.

2015 spielte NERGARD neben einigen eigenen Shows als Opener für STRATOVARIUS auf der Hauptbühne des Trondheim Metal Fest.

Und nun wird für den 21.05.2021 ein neues Album angekündigt. Das Konzeptalbum "Eternal White" erscheint bei Pride & Joy Music und erzählt die Geschichte zum Todesmarsch der Karoliner aus dem Jahre 1719. Am 09.04.2021 soll bereits die erste Single 'Gradle On The Grave' präsentiert werden.

