NERVOSA: Neues Line-Up

Im Hause der brasilianischen Thrash-Damen hat es gewaltig gerappelt. Letzte Woche haben Sängerin und Bassistin Fernanda Lira und die Schlagzeugerin Luana Dametto die Band verlassen, jetzt gibt die verbleibende Thrasherin bekannt, dass sie die Band als Quartett wieder aufgefüllt hat. Mit dabei sind nun neben Gitarristin Prika Amaral die Sängerin Diva Satanica (BLOODHUNTER), Bassistin Mia Wallace (ABBATH, TRIUMPH OF DEATH) und Eleni Nota am Schlagzeug (MASK OF PROSPERO, CROQUE MADAME).

