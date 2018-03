NERVOSA: Titel für Album Nummer drei!

"Downfall Of Mankind" ist der Titel des dritten Studioalbums der brasilianischen Thrash-Kombo NERVOSA. Die drei Brasilianerinnen veröffentlichen ihr Werk am 01.06.2018.

Hier noch die Tracklist:

1. Intro

2. Horrordome

3. Never Forget, Never Repeat

4. Enslave

5. Bleeding

6. ... And Justice for Whom?

7. Vultures

8. Kill the Silence

9. No Mercy

10. Raise Your Fist!

11. Fear, Violence and Massacre

12. Conflict

13. Cultura do Estupro

14. Selfish Battle (Bonus Track)