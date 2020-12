NEW MODEL ARMY: Dokumentation im WDR

Die Band feiert die Vierzig. Grund genug für den WDR, die Dokumentation "From Here – 40 Jahre NEW MODEL ARMY“ von Oliver Schwabe des nachts als Premiere zu zeigen. Sie läuft in der Nacht von Sonntag auf Montag (21.12.20, 2:00-3:00 Uhr) beim WDR Rockpalast. Wer schlafen möchte, hat aber danach auch weitere Möglichkeiten: der Film wird auch auf der Website und dem YouTube-Kanal vom Rockpalast zu sehen sein.

