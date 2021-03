NEXT DOOR TO HEAVEN: Neue EP im Visier

Die St.Petersburger Metalcore-Band NEXT DOOR TO HEAVEN veröffentlicht am 25.03.2021 eine fünf Tracks umfassende EP mit dem Titel "Inside". Zu hören sind:

1. Dark Alley (3:47)

2. Calibrate (3:14)

3. Unleash The Beasts (6:01)

4. Inside (4:36)

5. Flare Up (feat. Lord Nelson, ex-Stuck Mojo) (3:44)

Für Unentschlossene vermittelt der folgende Teaser-Clip einen kurzen Eindruck des Titeltracks.