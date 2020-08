NICKELBACK: 15 Jahre

Am 2. Oktober wird es eine erweiterte und remasterte Version des Albums über Rhino Records geben, die neben dem eigentlichen Album eine ganze Reihe von Bonustracks enthalten wird:

We Will Rock You (2020 Remaster)

Photograph (Acoustic) [2020 Remaster]

Too Bad (Acoustic) [2020 Remaster]

Someday (Live Acoustic) [2020 Remaster]

Intro/Animals (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Woke Up This Morning (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Photograph (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Because Of You (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Far Away (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Never Again (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Savin' Me (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Someday (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Side Of A Bullet (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

How You Remind Me (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Too Bad (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Figured You Out (Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD, 8/8/2006)

Die ersten vier Lieder sind B-Seiten, die Liveaufnahmen stammen von der 2006er Sturgis Bike Rally.