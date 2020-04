NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Neue Termine für Europatour

Nachdem die für den Mai und Juni geplanten Deutschlandshows sowie die anderen Termine der Tour von NICK CAVE & THE BAD SEEDS nicht wie geplant stattfinden kann, gibt es nun neue Termine für das kommende Jahr. Alle Tickets behalten auch für die Nachholtermine ihre Gültigkeit.



Hier das Statement von NICK Cave: "Nick Cave & The Bad Seeds have rescheduled their European and UK Tour to start in Spring 2021. All original tickets remain valid. Dates and info here."



Für Deutschland sind folgende Termine bestätigt:

29.04.2021 Köln - Lanxess Arena //verlegt vom 17.05.2020

07.05.2021 Hamburg - Barclaycard Arena //verlegt vom 18.05.2020

08.05.2021 Berlin - Mercedes-Benz-Arena //verlegt vom 27.05.2020

19.05.2021 München - Olympiahalle //verlegt vom 06.06.2020

