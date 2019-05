Die belgischen Symphonic Power-Metaller NIGHTQUEEN präsentieren mit dem Titel 'Seduce Me' einen ersten Video-Clip ihres kommenden Albums "Seduction", welches am 07. Juni via El Puerto Records / Soulfood veröffentlicht wird. YouTube.

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: nightqueen seduction seduce me el puerto records