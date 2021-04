NIGHTSHADOW und der 'Ripper'

Die Heavy-Metal-Band NIGHTSHADOW aus San Diego besingt in ihrem neuen Clip einen alten Bekannten. 'Ripper' ist die erste Hörprobe vom neuen Album "Strike Them Dead", das am 7. Mai erscheinen soll.





