NILE auf Europatour

NILE gehört fraglos zu den wichtigsten Death-Metal-Bands im aktuellen Metal-Business. Die "What Should Not Be Unearthed"-Tour findet 2018 nun eine Fortsetzung. 23 Gigs in Europa stehen an - gemeinsam mit TERRORIZER und den griechischen Newcomern von EXARSIS.

Folgende Gigs sind für unsere Leser sicher relevant:

06.02. Bad Oeynhausen (Druckerei)

07.02. Essen (Turock)

08.02. Tilburg, Niederlande (013)

10.02. Leiden, Niederlande (Gebr. De Noble)

11.02. Arlon, Belgien (L'Entrepot)

22.02. Geneve, Schweiz (L'usine)

24.02. Zug, Schweiz (Galvanik)

02.03. Annaberg-Buchholz (Alte Brauerei)

03.03. Berlin (Columbia Theater)