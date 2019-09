NILE bringt

Die Freunde des gepflegten Frickelns und Growlens dürfen sich freuen, denn die Technical Deather NILE legen am 1. November "Vile Nilotic Rites" vor, von dem auch 'Long Shadows Of Dread' stammt: Youtube.

Karl Sanders kommentiert: "Ich bin unglaublich froh, dass wir unseren Fans heute endlich die erste Single von "Vile Nilotic Rites" vorstellen können. Sie ist gleichzeitig der Albumopener und ein Song, den wir auf jeden Fall zur Genüge auf unseren kommenden Touren durch Europa und die USA spielen werden. Wir haben uns dazu entschieden, 'Long Shadows' als ersten Track auszukoppeln, weil er einfach jegliche Zweifel an "Vile Nilotic Rites"' kompromisslosem, brutalem, zerstörerischem Inhalt beseitigt. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei unseren Fans bedanken, die geduldig gewartet haben, während wir unermüdlich gearbeitet haben, um nun definitiv eine der besten NILE-Scheiben seit vielen Jahren präsentieren zu können."

Das Album wird es in diesen Versionen geben:

1. CD-Digipak

2. Vinyl

2.1 rot (limitiert auf 1.500 Stück)

2.2 rot, knochenfarben gesplattert (limitiert auf 300 Stück)

2.3 rot-schwarzes Swirl-Vinyl (limitiert auf 300 Stück)

2.4 schwarz

2.5 weiß (limitiert auf 300 Stück)

2.6 beige (limitiert auf 300 Stück)

2.7 violett (limitiert auf 300 Stück)

3. T-Shirt-Bundle

3.1 enthält CD-Digipak, T-Shirt und Poster

Na, entschieden? Dann ab in den Nuclear Blast Shop zum Vorbestellen. Hier ist die Trackliste:

01. Long Shadows Of Dread

02. Oxford Handbook Of Savage Genocidal Warfare

03. Vile Nilotic Rites

04. Seven Horns Of War

05. That Which Is Forbidden

06. Snake Pit Mating Frenzy

07. Revel In Their Suffering

08. Thus Sayeth The Parasites Of The Mind

09. Where Is The Wrathful Sky

10. The Imperishable Stars Are Sickened

11. We Are Cursed

In Kürze wird NILE auch mit HATE ETERNAL, VITRIOL, OMOPHAGIA live unterwegs sein:

10.09. PL Warschau - Progresja

11.09. PL Posen - u Bazyla

12.09. PL Krakau - Zet Pe Te

13.09. H Budapest - Dürer Kert

14.09. A Wien - Szene

15.09. CZ Brünn - Melodka

16.09. D München - Backstage

17.09. CH Aarau - KIFF

18.09. D Mannheim - MS Connexion Complex

19.09. I Mailand - Slaughter Club

20.09. I Rom - Largo Venue

21.09. I San Donà di Piave - Revolver Club

24.09. UK Manchester - Club Academy

25.09. UK Glasgow - Slay

26.09. UK London - The Dome

27.09. B Mons - Lotto Mons Expo Club

28.09. NL Helmond - De Cacaofabriek

29.09. D Essen - Turock

01.10. D Bremen - Tivoli

02.10. NL Amstelveen - P60

03.10. D Bad Oeynhausen - Druckerei

04.10. D Lichtenfels - Way Of Darkness Festival

05.10. D Leipzig - Hellraiser

06.10. PL Breslau - Zaklęte Rewiry