NILS PATRICK JOHANSSON und die große Verschwörung

"The Great Conspiracy" von NILS PATRICK JOHANSSON erscheint am 28. Februar und enthält ein textlich zusammenhängendes Konzept über die Ermordung des schwedischen Premierminister Olof Palme im Jahr 1986. Selbst 33 Jahre nach der Ermordung des Ministers, der sich in besonderem Maße für Abrüstung, Völkerverständigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte, stellt dieses Ereignis noch immer für viele Menschen in Schweden ein Trauma dar. Mit 'Baseball League' präsentiert uns der Sänger mit der begnadeten Stimme seine erste Single daraus. YouTube.





Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: nils patrick johansson the great conspiracy baseball league