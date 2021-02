NORSEMAN: Was lange währt...wird endlich das zweite Album

Die finnische Metal-Band NORSEMAN kündigt nach langen Wegen endlich ihr zweites Album an. Die 1994 gegründete Formation, die 2007 ihr Debüt-Album veröffentlicht hatte, auf dem Songmaterial der Jahre 1997 - 1999 zu hören ist, hatte bereits 2005 mit den Aufnahmen für ihr zweites Album begonnen, wurde dann aber vom Niedergang ihres Labels überrascht. In den Folgejahren verschlug es die Bandmitglieder in alle Winde - bis 2020 ein Neustart erfolgte. "Immortal Superminor" soll nun endlich 2021 erscheinen. Und als Appetithappen gibt es jetzt die erste Single namens 'Horizon' mit zugehörigem Video.

