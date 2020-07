NORTHERN CROWN probiert es mit Crowdfunding.

Anfang Juli erschien mit "In A Pallid Shadow" das dritte Album der US-Doomer NORTHERN CROWN. Allerdings nur digital, denn auf Unterstützung durch ein Label wurde verzichtet. Nun möchte das Trio aber auch Anhänger physischer Tonträger beglücken und CDs mit dem schmucken Werk (zur Rezension) pressen lassen. Dabei ist die Band aus Florida allerdings auf die Hilfe der Fans angewiesen.

Wer sich diese frische Mischung aus CANDLEMASS und KANSAS nicht entgehen lassen möchte, kann nun via Kickstarter unterstützend tätig werden. Angeboten werden verschiedenste Produkte - bis zum "Uber-Fan Package", das dem Käufer unter anderem alle CDs, ein Poster und einen Video-Chat beschert. Benötigt werden 2.000 US-Dollar und der Start am Sonntag verlief schon mal ganz gut, wenn man sich den Fortschrittsbalken so anschaut. Bis zum 19.08.2020 läuft die Aktion noch und hier geht es zur Projektseite bei Kickstarter.

