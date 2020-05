NORTHTALE zeig, wie man Gitarre spielt

Zu dem Lied 'Shape Your Reality' kann man jetzt mitfingerflitzen:

Sehr geschmackssicheres T-Shirt, das Bill Hudson da anhat. Er sagt dazu: "Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, wo immer ihr seid. Es ist schon fast surreal, zu wissen, dass das alles gerade wirklich passiert, aber immerhin gibt es mir die Gelegenheit, intensiv an den Songs für unser neues Album zu arbeiten! Etwa die Hälfte davon ist fertiggeschrieben und bald ist schon Zeit für die Vorproduktion. Aber währenddessen gehen wir nochmal zum ersten Album zurück und präsentieren euch ein Gitarren Playthrough für den Song, der für diese Band der Startschuss war, 'Shape Your Reality'! Da ihr ja sowieso zuhause seid, schaut es euch mal an und teilt es mit euren Freunden!"

Das Lied stammt vom Debütalbum "Welcome To Paradise", das letztes Jahr über Nuclear Blast erschienen ist und im NB-Shop erworben werden kann.