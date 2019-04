NOTHING MORE gibt drei Gastspiele

Die exaltierten Alternative Rocker werden für drei Konzerte in unseren Breiten kommen. Auch wenn das letzte Album "The Sories We Tell Ourselves" bereits aus dem Jahr 2017 stammt, sollten Qualitätrocker sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Warum? Hört mal 'Go To War': Youtube.

Hier sind die Tourdaten:

01.05.19 Zürich (CH) / Dynamo

03.05.19 Köln / Bürgerhaus Stollwerck

04.05.19 Hamburg / Bahnhof Pauli