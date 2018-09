NOTHING: Webseite mit schöner Gewinnchance

Das ist zwar sprachlich recht paradox, wenn man genau hinliest, aber die Shoegaze-Rocker von NOTHING aus Philadelphia, die bei Relapse Records zu Hause sind und gerade ihr fünftes Album "Dance On The Blacktop" veröffentlicht haben, laden auf ihrer Webseite zu einem schicken Gewinnspiel ein.

Vom aktuellen Album sind bereits zwei Videos zu sehen, die bei NOTHING immer etwas besonders, wenn nicht sogar verstörend sind.