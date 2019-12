NOVELISTS kündigen

Das neue Album der Franzosen soll am 24. Januar erscheinen. Darauf werden diese Lieder stehen:

01. Somebody Else

02. Deep Blue

03. Lilly

04. Modern Slave

05. C’est La Vie

06. Head Rush

07. Kings Of Ignorance

08. Rain

09. Human Condition

Davon können wir schon ausgiebig Auszüge hören. Zum ersten ist hier der Titelsong: Youtube.

Außerdem gibt es bereits ein Video zu 'Head Rush': Youtube.

Außerdem gibt es bereits 'Somebody Else' als Audiotrack: Youtube.

Vorbestellungen kann man hier aufgeben.