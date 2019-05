NO MAN'S VALLEY macht blau.

Blau machen könnt ihr auch! Dazu kann man super die chillige Musik von NO MAN'S VALLEY hören. Das psychedelische Video von 'Into The Blue' wurde gestern veröffentlicht. Erinnert ein wenig an einem Bildschirmschoner. Ähem, aber die Musik ist toll. Wirklich. Wer's nicht glaubt, horcht rein oder liest mein Review zu "Outside The Dream". Oder checkt die Band live:



13.07.2019 Bielefeld, Extra Blues Bar

19.09.2019 Köln, Sonic Ballroom

Weitere Dates in Holland findet ihr auf der Facebookseite der Band.