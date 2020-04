Neu im Shop: RAF CHILD Records

Von nun an haben wir alle CD-Ausgaben der Alben des jungen Raf Child Labels auch in unserem Shop hier auf POWERMETAL.de. Wer kraftvollen, gerne auch epischen Metal mag, sollte unbeding mal reinschauen und CARDINALS FOLLY, LORDS OF THE TRIDENT, MEGA COLOSSUS und mehr antesten. Einige Releases gibt es auch als Bundles. Ach ja, die WOTAN-Doppel-CD ist eine gesonderte Erwähnung wert, die kommt im Mediabook mit Texten!

Quelle: PM.de Redakteur: Frank Jaeger Tags: raf child records cardinals folly lords of the trident mega colossus burning shadows knightmare wotan