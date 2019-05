Neue EP von WYKAN im Anmarsch

Die Band WYKAN, die eine sehr eigenwillige Stilmischung spielt, will am 7. Juni ihre neue EP "Brigid: Of The Night" veröffentlichen. Die Gruppe stellt schon mal die Trackliste und einen Audioclip bei YouTube zu 'Breo-Saighead' vor:



1. Imbolc (The Cleansing) (7:30)

2. Breo-Saighead (Triple Goddess) (7:08)

3. Reul-Iuil Bride (Star of Brigid) (5:20)





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: wykan brigid of the night breo-saighead