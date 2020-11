Neue Podcast-Folge mit Steve Tinnon von WITHIN THE RUINS!

In unserer dritten Podcast-Folge sprechen wir mit Steve Tinnon, Sänger der Technical Metalcore/Deathcore-Band WITHIN THE RUINS, über das neue Album "Black Heart", welches am 27.11.2020 erscheint. So erfahrt ihr zum Beispiel, was 'Pink Panther' und 'One' mit dem Album zu tun haben, als auch inwiefern das Cover-Artwork mit den Songs zusammenhängt. Auch über den Einstand von Steve als neuen Sänger erfahrt ihr hier mehr.

"Pommesgabel" ist nun auch bei Google Podcasts und in einigen anderen Podcatchern zu finden. Sucht einfach mal nach uns! Oder hört uns in unserem Webplayer, direkt auf Powermetal.de:

http://powermetal.de/content/artikel/show-Pommesgabel-Folge_3__WITHIN_THE_RUINS_mit_S_nger_Steve_Tinnon,9944-1.html