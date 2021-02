Neuer Drummer bei REVEREND HOUND

REVEREND HOUND, die Bayern die euch sicher schon auf unserem neuen Metalliance-Sampler (Vol. 4, hier im Shop!) überzeugen konnten, haben mit Anton Geer einen neuen Schlagzeuger am Start.

Anton hat auch alle Tracks auf dem hoffentlich bald erscheinenden neuen Album eingespielt - und (anders als in der Angabe) auch 'The Way Of The Gun' auf Metalliance Vol. 4.