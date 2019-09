Neuer Langspieler von ADE

Das neue Album "Rise Of The Empire" der Extreme Metaller von ADE soll am 8. November auf den Markt kommen. Hier sind schon mal Cover und Trackliste:



1. Forge the Myth

2. Empire

3. The Gallic Hourglass

4. Chains of Alesia

5. Once The Die Is Cast

6. Gold Roots of War

7. Ptolemy Has To fall

8. Suppress The Riot

9. Veni Vidi Vici

10. The Blithe Ignorance

11. Imperator



Zu 'Empire' gibt es einen Textclip bei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ade rise of the empire empire