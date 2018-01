Neuer Song von DESOLATION ANGELS

Von den alten Helden der NWOBHM, DESOLATION ANGELS steht mit 'Another Turn Of The Screw' ein neuer Song im Netz zur Verfügung. Er stammt von der kommenden Scheibe "King", die am 23.02.2018 über Dissonance Productions erscheint.

Ein Blick auf die Tracklist des Albums offenbart folgende Songtitel:

1. Doomsday

2. Another Turn Of The Screw

3. Devil Sent

4. Rotten To The Core

5. Your Blackened Heart

6. Find Your Life

7. Hellfire

8. Sky Of Pain

9. My Demon Inside