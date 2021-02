Neues Album des DARREN PHILLIPS PROJECT kommt

Das zweite Album des DARREN PHILLIPS PROJECT steht in den Startlöchern. "Vol. 2" mag nicht der kreativste Name sein, aber AOR- / Westcoast-Fans sollten dieses Projekt im Auge behalten. Rob Wylde als Sänger ist schließlich von MIDNITE CITY bekannt, der Gesang steht also qualitativ nicht zur Debatte. Die Trackliste des neuen Albums liest sich wie folgt:

1. Stay

2. The Last Goodbye

3. What's Love?

4. December Night

5. You Make My Dreams

6. Drive

7. Hold On

8. By My Side

9. Holding A Love

10. Best Man For You

'Best Man For You' stammt dabei aus der Feder von Paul Stanley (KISS).

Veröffentlicht wird das neue Album am 02.03.2021.