Neues Album von KARMA VIOLENS

Die griechischen Extreme-Metaller von KARMA VIOLENS machen auf ihr drittes Album "Serpent God" aufmerksam, das am 13.04.2018 via Growl Records erscheint. Die folgenden zehn Titel finden sich auf der Scheibe:

1. Men Of Gibeah

2. Serpent God

3. Sons Of Destruction

4. A Letter To The Worthless Chamber

5. The Sun I Never Had

6. Dark Morel

7. The Constractors

8. Radix Malorum

9. Eternal Darkness

10. Blood Auror

Das Cover-Artwork wurde von Giannis Nakos/Remedy Art Studios kreiert.