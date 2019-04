Neues Album von THIRD WAVE

Unter dem Titel "Metamorphosis" veröffentlichen die Modern Metaller von THIRD WAVE am 24.05.2019 ein neues Album. Es handelt sich dabei um das Nachfolgewerk des Debüts der Frankfurter Band "How To Live Or Let Die" aus dem Jahre 2017.

Als Vorgeschmack gibt es einen Clip zur ersten Single namens 'Slumber'.

Die Release-Show zum Album findet am 18.05.2019 ab 19 Uhr im Frankfurter Elfer statt. (Eintritt: 5-8€, Eintritt und CD: 15€)