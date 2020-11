Neues Playthrough der ANCIENT THRONES

Nach dem Original legen die Extreme-Metaller der ANCIENT THRONES aus Kanada jetzt bei YouTube mit dem Gitarren-Playthrough zu 'The Soul To Flesh' nach. Das Stück ist aus dem aktuellen Album "The Veil" der Gruppe.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ancient thrones the soul to flesh the veil playthrough