Neues SKID ROW-Album kommt!

Die US-Rocker SKID ROW nehmen ein neues Album auf! Dazu konnten sie Nick Raskulinecz als Produzenten gewinnen, der im Rock-Bereich schon mit vielen Größen wie FOO FIGHTERS, ASH, STONE SOUR, COHEED AND CAMBRIA, RUSH, TRIVIUM, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, EVANESCENCE, GHOST, MASTODON, RISE AGAINST, HALESTORM oder CODE ORANGE gearbeitet hat. Das wird sicher spannend, welchen Sound er den einstigen Hair-Metal-Stars verpasst!

Mit dabei sein wid auch der neue Sänger ZP Theart, den viele sicher noch von DRAGONFORCE kennen - live war er damals ja wirklich klasse. Für TANK hat er zudem das "Valley Of Tears"-Album eingesungen. Wie dieser Gesangsstil zu SKID ROW passt? Nun, wir werden es hoffentlich bald hören. Es wird der erste SKID ROW-Release seit der 2014er EP sein.