Neues Video von SPECIAL OPS

Von der kanadischen Rockband SPECIAL OPS gibt es bei YouTube einen neuen Videoclip zum schon häufiger gecoverten 'I Put A Spell On You', im Original von SCREAMIN' JAY HAWKINS. Die Fassung der SPECIAL OPS ist von ihrem aktuellen Album "Blood And Tears".





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser