New Year Apocalypse II in Hof

In Hof geht es im Wiesla Rock Club am kommenden Freitag den 18.01.2019 mal wieder richtig zur Sache, denn die "New Year Apocalypse" geht in die zweite Runde. Musikalisch erwartet euch ein abwechslungsreiches Lineup, das viele Bereiche der harten Unterhaltungsmusik abdeckt. H-Town Hardcore ist ebenso vertreten wie Black und Death Metal sowie eine Mischung aus Hardcore und Punk!

Beginn ist um 19:30, Eintritt kostet 6€.

Lineup:

S.P.A.D. (H-Town Hardcore aus Hof)

THE STYX SHIPPING SOCIETY (Progressiver Black Metal aus dem Fichtelgebirge)

KILLING CAPACITY (Old-School-Death-Metal aus Hof)

HOOKLINE (Hardcore/Punk aus Nürnberg)