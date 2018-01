OCTOPUS ist jetzt bei Rise Above

Ex-CATHEDRAL Lee Drian hat mit seinem Rise Above Label die Detroiter OCTOPUS unter Vertrag genommen. Die Band steht für psychedelischen Rock und Metal, aber mit einer Frontfrau. Klingt interessant? Na, dann hören wir doch mal rein, denn die Band hat den Song 'The Mercy Of Bullets' online gestellt: Youtube.

Das Album "Supernatural Alliance" wird 2018 veröffentlicht werden.

(Foto: Brian Rozman; mit freundlicher Genehmigung)